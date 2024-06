Når patienter behandles med daratumumab for myelomatose, sker det ofte efter flere andre behandlingslinjer. Behandlingen med daratumumab er heller ingen garanti for, at sygdommen bliver holdt nede, idet patienter også kan progrediere på behandlingen med det Genmab-udviklede lægemiddel. Nu viser et nyt studie, hvad der sker med immunforsvaret, i takt med at kræften udvikler resistens over for behandling med daratumumab, og patienterne progredierer. Studiet viser, at immunforsvarets NK-celler ser ud til at blive ”trætte” og miste noget af deres forsvar...