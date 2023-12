De offentlige udgifter til diabeteslægemidlet Ozempic fortsætter sin himmelflugt, og det har endnu engang fået regionerne til at løfte pegefingeren over for almen praksis. Følger man med i mediedækningen i øjeblikket, kan man ret hurtigt få indtryk af, at almen praksis egenhændigt er ansvarlig for, at udgifterne til Ozempic er steget voldsomt, men det er jo langt fra det fulde billede Maria Krüger, praktiserende læge I en ny serie af breve har regionerne gjort flere hundrede lægehuse opmærksomme på, at...