Hvis en person med svær overvægt i tillæg har øget fedt i leveren, giver det rigtig god mening at kombinere vægttabsbehandling med GLP-1-receptoragonister som for eksempel Wegovy med glukagon-receptoragonister. Det viser et nyt dansk studie, der peger på, at glukagon alene er tilstrækkeligt til at banke mængden af leverfedt helt i bund. Det danske studie er en del af en stor palette af studier verden over, hvor forskere undersøger, hvordan man kan kombinere forskellige molekyler til at opnå et stort...