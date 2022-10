De AUH-læger, der sendte en bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed bag om ryggen på speciallæger tilknyttet privathospitalet Progardia, beklager nu, at de har overtrådt et lægeetisk princip.

AUH beklager nu over for Progardia

AUH-lægerne bag en bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed om privathospitalet Progardias brug af MR-vejledt ultralydsbehandling (MRgFUS), som Dagens Medicin omtalte i sidste uge, lægger sig nu fladt ned.

Det er jo ikke en reel undskyldning. Det er bare en opsummering af, hvorfor de har gjort det Frantz Poulsen, neurokirurg, Progardia

I et brev sendt torsdag 13. oktober til neurokirurgerne Frantz Poulsen og Christian Bonde tilknyttet Progardia indrømmer AUH, at de ikke har levet op til Lægeforeningens etiske princip om kollegialitet, da de sendte bekymringsskrivelsen til myndighederne uden at gå i dialog med lægerne på Progardia først.

»Undertegnede skal hermed beklage, at vi ikke har fulgt Lægeforeningens etiske princip nr. 20 i forbindelse med vores bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed,« skriver AUH’s læger i brevet.

Det etiske princip nr. 20 tilsiger, at hvis lægen finder, at en kollegas handlinger eller forfatning truer patientsikkerheden, så skal lægen afhjælpe problemet ved at gå i dialog med kollegaen.

Alligevel fastholder afdelingsledelsen og lægerne på AUH i selvsamme brev til Frantz Poulsen og Christian Bonde, at bekymringsskrivelsen skal ses som et udtryk for lægens samfundsansvar, som det er nedfældet i de etiske principper nr. 21 og 22.

Det 21. princip tilsiger, at lægen skal bidrage til sundhed i samfundet og anvende sundhedsressourcer hensigtsmæssigt, mens det 22. tilsiger, at lægen skal kende og respektere love, regler og retningslinjer, som er relevante for lægens arbejde.

Ikke skyggen af dokumentation

Dagens Medicin beskrev i sidste uge, hvordan privathospitalet Progardia havde taget kampen op mod AUH, efter at sygehusledelsen og seks læger på AUH’s afdelinger for neurokirurgi og neurologi i november sidste år sendte en såkaldt bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) om patientsikkerheden på Progardia.

I bekymringsskrivelsen skrev lægerne og afdelingsledelsen, at patientsikkerheden af flere årsager var truet på Progardia, bl.a. fordi privathospitalet ifølge AUH ikke havde tilstrækkelig erfaring med den beslægtede behandling ved navn deep brain stimulation (DBS).

Ifølge Frantz Poulsen og Christian Bonde er der ikke skyggen dokumentation for påstandene fremført i bekymringsskrivelsen, og derfor anså de bekymringsskrivelsen som et forsøg på bagvaskelse.

Samtidig var de to neurokirurger forundrede over, at ledelsen på AUH forud for afsendelsen af bekymringsskrivelsen ikke havde taget kontakt til Progardia, hvilket ledte til, at Frantz Poulsen og Christian Bonde indklagede underskriverne på bekymringsskrivelsen til Lægeetisk Nævn.

Tidligere i oktober i år afgjorde Lægeetisk Nævn så, at AUH-lægerne havde overtrådt Lægeforeningens etiske princip nr. 20.

Noget værre vrøvl

Mens Frantz Poulsen og Christian Bonde er tilfredse med Lægeetisk Nævns afgørelse, anser de ikke AUH’s beklagelse som en egentlig beklagelse.

Vi ville helst være foruden konflikt, men forventer samtidig at få medhold hos Ombudsmanden Frantz Poulsen, neurokirurg, Progardia

»Jeg læser det som: ‘Undskyld, men ikke undskyld, fordi vi står ved det, vi har gjort’. Det er jo ikke en reel undskyldning. Det er bare en opsummering af, hvorfor de har gjort det, og så beklager de, fordi de har fået næse af Lægeetisk Nævn for ukollegialitet,« siger Frantz Poulsen.

Christian Bonde stemmer i:

»Det er noget værre vrøvl. De kunne bare gå til os og sige: ‘Skal vi ikke mødes og få snakket ud om sagerne?’« siger han.

Er I overrasket over svaret fra AUH i kølvandet på afgørelsen i Lægeetisk Nævn?

»Ja, det er jeg godt nok,« siger Frantz Poulsen.

»Jeg havde troet, at hvis man havde gran af anstændighed, så lagde man sig fladt ned, når en uvildig tredjepart siger, at ens adfærd er over stregen. Men jeg har nok været for naiv i denne sag.«

Vil presse AUH til dialog

Dagen efter modtagelsen af beklagelsen fra AUH sendte Frantz Poulsen og Christian Bonde et svar tilbage til AUH. Her truer de med at klage over AUH hos Ombudsmanden for brud på god forvaltningsskik, hvis ikke AUH indgår i en dialog med Progardia.

Frantz Poulsen og Christian Bonde er overbevist om, at deres dokumentation, som også er fremlagt i Dagens Medicin, er stærk nok til, at Ombudsmanden vil kritisere AUH for brud på principperne for god forvaltningsskik. Derfor har de svaret AUH på denne vis:

»Vi har engageret en advokat, der er specialist i forvaltningsloven, og han er ikke i tvivl. Sagen vil – såfremt I endnu engang afviser vores opfordring til at mødes og have dialog – blive sammenskrevet med de beviser fra vores aktindsigter, som vi endnu ikke har forelagt jer, og blive sendt til Ombudsmanden mhp. hans vurdering af sagen,« skriver de to læger i mailen til AUH.

Frantz Poulsen og Christian Bonde medgiver, at de nu selv går til stålet i konflikten med AUH med dertilhørende risiko for at grave grøften mellem Progardia og AUH endnu dybere. Men ifølge de to læger er der ingen anden udvej.

De håber, at de med truslen om at gå til Ombudsmanden ultimativt kan indlede en dialog med AUH, hvor fremtiden for MRgFUS-patienterne og et dementi og kompensation for påstandene i bekymringsskrivelsen vil blive drøftet.

»Vi ville helst være foruden konflikt, men forventer samtidig at få medhold hos Ombudsmanden, og derfor kunne vi lige så godt tage dialogen nu, i stedet for at Ombudsmanden skal involveres,« siger Frantz Poulsen

Hvad håber I på at opnå med en dialog?

»At vi kan presse dem til at have en interaktion med os, så vi kan komme videre, behandle patienter sammen og indlede forskning,« siger Frantz Poulsen.

Dagens Medicin har forgæves forsøgt at få en mundtlig kommentar med professor på Afdeling for Hjerne- og Rygkirurgi på AUH, Jens Christian Hedemann Sørensen, som var afsender på både bekymringsskrivelsen til STPS og beklagelsen til Progardia.

I en skriftligt kommentar skriver han:

»Jeg har ikke flere kommentarer til Dagens Medicin til det emne, for det gavner hverken patienterne eller samarbejdet.«

Det skriver AUH-lægerne til Progardia i deres brev 13. oktober ‘Undertegnede skal hermed beklage, at vi ikke har fulgt Lægeforeningens etiske princip nr. 20 i forbindelse med vores bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed pr 1. november, 2021. Vi har for vores del begrundet bekymringsskrivelse til Styrelsen for Patientsikkerhed pr 1. november, 2021 i vores forpligtelse som læger til at underrette myndighederne om det uhensigtsmæssige i, at man i privat regi kan etablere højt specialiseret behandling uden om Sundhedsstyrelsens specialeplan, og at et privathospital dermed ikke er underlagt de samme krav, som stilles til de offentlige tilbud om højt specialiserede funktioner. Svt. Lægeforeningens etiske princip nr. 21 & 22.’

Læs tidligere artikler i sagen:

14. oktober 2022: Kampen om prestige i patienternes navn

14. oktober 2022: Professor på AUH: »Jeg vil ikke diskutere Progardia med dig«

14. oktober 2022: Privathospital føler sig trynet af AUH

14. oktober 2022: Claus Thomsen: »Jeg kan ikke forklare det bedre, end jeg har gjort«