Et nyt studie viser, at patienter med ikke-småcellet lungekræft, der ikke er kandidater til behandling med kemoterapi, kan opnå bedre overlevelse, hvis de behandles med immunterapien atezolizumab.

Lungekræft er fortsat den næstmest hyppige form for kræft med millioner af dødsfald om året, primært blandt patienter med senstadie ikke-småcellet lungekræft.

Immunterapi har indtil videre vist sig at fungere rigtig godt til patienter med god performancestatus, men mange ældre og skrøbelige patienter behandles fortsat ikke med immunterapi, men derimod med enkelte kemoterapier.

ESMO 2022:

Find alle vores artikler fra dækningen af årets ESMO her.

Nu viser et nyt studie, der netop er løftet sløret for på den årlige kongres for European Society for Medical Oncology (ESMO), at atezolizumab måske er svaret til denne gruppe af patienter med ikke-småcellet lungekræft og dårlig performancestatus.

I hvert fald viser resultatet af det såkaldte IPSOS-studie, at behandling med atezolizumab forbedrer patienternes overlevelse.

»I over to årtier har kliniske forsøg ikke forbedret behandlingen til denne gruppe af patienter. IPSOS er det første randomiserede studie til at vise, at førstelinjebehandling med atezolizumab signifikant forbedrer overlevelsen for patienterne sammenlignet med enkelt kemoterapi. Dobbelt så mange patienter var i IPSOS i live efter to år ved behandling med atezolizumab sammenlignet med kemoterapi,« fortæller en af forskerne bag studiet, professor og overlæge Siow Ming Lee fra University College London og CRUK Lung Cancer Centre og Excellence, Storbritannien, i en pressemeddelelse fra kongressen.

Dobbelt så mange i live efter to år

I studiet er 453 patienter med performancestatus over to målt ved ECOG randomiseret til behandling med enten atezolizumab eller kemoterapi.

Medianalderen var 75 år, 31 pct. var over 80 år, og 72 pct. var mænd.

Over 41 mdr. forbedrede behandling med atezolizumab signifikant overlevelsen på tværs af alle subgrupper af patienter, herunder uden hensyntagen til PD-L1-ekspression, performancestatus og histologi.

Patienter i behandling med atezolizumab opnåede en median overlevelse på 11,3 mdr. mod 9,2 mdr. ved behandling med kemoterapi.

Efter to år var 24,3 pct. af patienter i behandling med atezolizumab stadig i live, og det samme gjaldt kun for 12,4 pct. af patienter i behandling med kemoterapi.

Responsraten var ved behandling med atezolizumab 16,9 pct. mod blot 7,9 pct. ved behandling med kemoterapi.

Omtrent dobbelt så mange patienter i behandling med kemoterapi oplevede alvorlige bivirkninger sammenlignet med patienter i behandling med atezolizumab.

Fra ESMOs side har man bedt en udefrakommende forsker om at kommentere på forskningsresultatet, og den kommentar kommer fra professor Lizza Hendriks fra Maastrict University Medical Center i Holland.

»Det giver håb til den gruppe af patienter med dårlig prognose. Eftersom prognosen forbliver ringe for størstedelen af patienterne, er der dog behov for at identificere dem, som vil have mest gavn af behandling med førstelinje immunterapi alene,« siger hun.