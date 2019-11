Arbejdspresset på Rigets patologiafdeling truer lægernes helbred

Rigshospitalets patologiafdeling har længe ligget underdrejet i et hav af prøver med en udtjent maskinpark og for få patologer. Arbejdspresset er så stort, at det truer personalets helbred, advarer Arbejdstilsynet. Det tager mindst et årti, før afdelingen er på fode igen, siger klinikchefen, der nåede at vise Dagens Medicin rundt, før hun sagde op.