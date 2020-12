Ung læge blev slået af overlæge: Fagforening og ledelse tog det ikke alvorligt

Den yngre læge Andreas Thorsen oplevede at blive slået af en overlæge, da han var på vagt. Nu retter han hård kritik mod hospitalsledelsen og Yngre Læger for ikke at bakke ham op. Ifølge mobbeforsker har Andreas Thorsen været udsat for en ‘dobbelt krænkelse’, fordi hospitalsledelsen håndterede hans sag forkert.