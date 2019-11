Apps kan støtte patienter og aflaste læger

Brugen af apps kan klæde patienter på til at tage ansvar for egen behandling og potentielt aflaste lægens arbejde. Men der er brug for politisk opbakning.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er et stort potentiale i, at læger anbefaler apps til deres patienter. Digital terapi er alt fra meditationsapps til en app til monitorering af modermærker, og de kan ruste patienten til at tage vare på sig selv og holde dem motiverede i et behandlingsforløb. Og så er der basis for, at det digitale indspark […]