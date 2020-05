App til at gøre ansigtet ældre kan forebygge hudkræft

Lader man de ældste skoleelever bruge en app, der kan gøre deres ansigt ældre, bliver de efterfølgende mere opmærksomme på at beskytte sig mod solen, viser ny undersøgelse. En app kan være en god idé til at fange de unges interesse for faren fra hudkræft, men den vil aldrig kunne stå alene, mener Kræftens Bekæmpelse.