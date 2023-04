Der er stor forskel på, hvor ofte personer, der bliver behandlet med nogle typer af antidepressiv medicin, bliver sygemeldt fra arbejdspladsen, sammenlignet med personer, der bliver behandlet med andre typer af antidepressiv medicin, viser ny dansk undersøgelse. Nogle former for antidepressiv medicin er forbundet med op til 50 pct. risiko for en langtidssygemelding i mere end én måned indenfor ét år efter påbegyndt behandling. Andre former for antidepressiv medicin er langt mindre indgribende, viser studiet. Og risikoen for sygefravær bør...