Nyt studie: Simpel blodprøve kan afsløre, hvor meget rygning skader lungerne

Et nyt studie fra SDU viser, at man ved hjælp af en simpel blodprøve kan måle kroppens reaktion på cigaretrøg i lungerne og dermed forudsige risikoen for at udvikle KOL. Forskere håber, at testen kan blive en fast del af et sundhedstjek.