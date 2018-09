Frygten for en lungekræftdiagnose får de fleste patienter til at gå i en choktilstand, som blokerer for informationer og for patienternes tidligere evner. Derfor skal der mere fokus på patienternes angst, involvering af patienternes netværk, og at bruge forskellige former for information, peger kvalitativ undersøgelse på.

PARIS (Dagens Medicin) – Elektroniske apps til tablets og smartphones, som kan hjælpe patienter med mulig lungekræft med at holde styr på aftaler og kontroller, lyder på papiret som en god måde at bruge ny teknologi på. Det samme gør ideen om et mere lavteknologisk visitkort med navn, billede og telefonnummer til den patientansvarlige læge.

Da sygeplejerske, ph.d. og klinisk forsker i patientinddragelse Helle Christensen, lungemedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital fulgte 20 patienter gennem det diagnostiske forløb for lungekræft fandt hun imidlertid ud af, at patienterne enten ikke brugte muligheden eller ikke forstod ideen.

Helle Christensen fulgte de 20 patienter fra den første samtale efter de var CT-scannet på baggrund af mistanke om lungecancer.

»Da de efterfølgende blev ringet op fra Center for Lungekræft, var syv af patienterne ikke klar over, at de var undersøgt på mistanke om lungekræft. De gik i chok,« siger Helle Christensen.

I perioden efter de 20 patienter havde været gennem alle diagnostiske undersøgelser, men inden de fik den endelige diagnose, gennemførte Helle Christensen interviews i patienternes eget hjem.

»De var alle i en mental undtagelsestilstand og beskrev det diagnostiske forløb som periode, hvor angsten for en mulig lungecancerdiagnose overskyggede alt. Frygten hæmmede deres evne til at modtage og forstå informationer, og ændrede deres tidligere evner. Flere fortalte, at de pludselig ikke kunne finde ud af at bruge telefon, internet m.v.,« siger Helle Christensen.

Interviewene viste også, at Odense Universitetshospitals forsøg på at guide og hjælpe patienterne med at holde styr på aftaler og kontroller med app’en ‘Mit forløb’ ikke blev brugt af en eneste af de 20 patienter. Intentionen med en patientansvarlig læge krævede yderligere forklaringer fra Helle Christensens side.

»Alle havde fået udleveret et visitkort med navn, billede og telefonnummer til deres patientansvarlige læge, men ingen havde brugt det. Da de fik forklaret, hvad det gik ud på, var alle dog enige om, at det var en god idé,« siger Helle Christensen, der fremhæver en række vigtige budskaber fra undersøgelsen:

»Vi er nødt til at fokusere mere på betydningen af patienternes angst. Patienterne er helt afhængige af inddragelse af deres sociale netværk. Og vi skal tænke mere i forskellige former for informationer. Papirer, patienterne har fået udleveret af sygeplejerskerne, er vigtige for dem at støtte sig til, når de skal fortælle deres netværk om, hvad der videre skal ske,« siger Helle Christensen.