Anerkendelse er vejen til trivsel og gode relationer

I læge-patient-relationen er anerkendelse vigtig. For at nå hurtigt frem til slutmålet, kræver det, at lægen lytter aktivt, anerkender patientens udfordringer og stiller de rigtige spørgsmål. Ligeledes er værdsættelse et nøglebegreb for et godt arbejdsmiljø. Det mener kommunikations- og ledelseskonsulent Henrik Isaksen, der igen i år afholder kursus om den anerkendende samtale ved Lægedage 2019. […]