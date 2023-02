For mange personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er inhalationsbinyrebarkhormon en del af hverdagen og et middel mod KOL-forværringer. Nu viser et nyt dansk studie offentliggjort i Clinical Microbiology & Infection, at selvom binyrebarkhormon beskytter nogle personer med KOL mod forværringer, øger brugen af inhalatorerne samtidig risikoen for at blive indlagt med lungebetændelser. Netop indlæggelse med lungebetændelse udgør en stor helbredsrisiko for personer med KOL. Studiet viser, at jo mere binyrebarkhormon personer med KOL tager via inhalatoren, desto større er...