For knap tre år siden var det græsrodsbevægelsen Uden Tavshedspligt, der bragte #MeToo til det danske sundhedsvæsen. Nu håber talskvinde på en fælles sundhedspolitisk løsning. I løbet af blot 3 dage har 335 skrevet under på bevægelsens erklæring ‘Stop sexisme blandt læger’.

Aktivister: Sundhedsvæsenet bør gå sammen for at stoppe sexisme blandt læger

Sexismen lever også på de danske sygehuse, hvor den hierarkiske magtstruktur og mange midlertidige ansættelsesforhold gør det næsten umuligt for den enkelte læge at sige fra over for grænseoverskridende adfærd fra en kollega.

Det mener græsrodsbevægelsen Uden Tavshedspligt, der siden #MeToo-bevægelsen fik luft under vingerne for knap tre år siden, har stået i spidsen for et ulmende opgør med den etablerede accept af ‘hverdagssexisme’ blandt læger. Mange korte, tidsbegrænsede ansættelser ofte i mindre subspecialer, hvor få mennesker har stor magt til at beslutte, hvem der skal lukkes igennem nåleøjet, giver tavsheden alt for gode vilkår. Det vil Uden Tavshedspligt nu gøre op med.

Fredag i sidste uge startede bevægelsen en underskriftindsamling, som 335 mænd og kvinder mandag eftermiddag har skrevet under på. Her har flere af underskriverne valgt at tilføje en kommentar.

Essensen handler jo i virkeligheden om ytringsfrihed, fordi yngre læger de facto har mundkurv på, når de oplever grænseoverskridende adfærd fra kolleger længere oppe i hierarkiet. Frederikke Kjerulff Madsen, læge og talskvinde for Uden Tavshedspligt

»Jeg selv har oplevet at blive talt nedværdigende til pga. mit køn og udseende af kolleger. Jeg har oplevet en seksualiseret tone på nogle afdelinger, hvor studerende såvel som patienter er blevet omtalt på en grænseoverskridende seksualiseret måde. Heldigvis ikke på min nuværende arbejdsplads,« skriver en kvindelig læge fra Østerbro, mens en mandlig læge fra Havdrup har denne kommentar:

»Jeg er så træt af at være mand, og konstant skulle høre historier om, hvor neandertal-agtig opførsel mine kønsfæller kan finde på. Det er i min optik ikke særlig svært at opføre sig helt anstændigt overfor alle mennesker. Lad os få alt ud i det åbne, og lade falde hvad ikke kan stå.«

Vil samle foreningerne

Uden Tavshedspligt startede med et ønske om at råbe Yngre Læger op og ‘sparke gang i fagforeningen’, fordi flere oplevede, at snakken om sexisme og ligestillingsproblematikker i lægekredse ikke var nået lige så langt som i de andre nordiske lande. Nu er drømmen endnu større.

»Min drøm er en tværfaglig sammenslutning, hvor de faglige organisationer i sundhedsvæsenet slår sig sammen. For sexisme er jo ikke kun et lægeproblem – det sker på tværs af personalegrupper og i forskellige magtforhold,« siger Frederikke Kjerulff Madsen, der er talskvinde for Uden Tavshedspligt.

»Grænseoverskridende adfærd på jobbet er virkeligheden for mange, og jeg ville være så stolt, hvis Yngre Læger kunne stå i spidsen for at samle foreningerne i et fælles organ, der kan give rådgivning, juridisk bistand eller bare nogen at tale om det med, hvis man har været udsat for grænseoverskridende adfærd,« siger hun.

Tryg på arbejde

I slutningen 2017, da hun selv endnu var studerende, var Frederikke Kjerulff Madsen med til at stifte græsrodsbevægelsen Uden Tavshedspligt sammen med en gruppe yngre læger. Gruppen var en pendant til lignende tiltag i Norge og Sverige, og den indsamlede vidnesbyrd fra danske læger, der havde oplevet sexisme og grænseoverskridende adfærd på jobbet.

»Det skal ikke kun være sikkert, men også trygt at gå på arbejde for alle, og man skal vide, hvem man kan gå til, hvis ens grænser bliver overskredet,« siger Frederikke Kjerulff Madsen.

Det seneste år har Uden Tavshedspligt været i dialog med Yngre Læger om de næste skridt. Talskvinden håber, at et samarbejde med foreningen kan være med til at sparke døren ind til et meget bredere blik på sexisme i sundhedsvæsenet.

Risikerer sin karriere

Frederikke Kjerulff Madsen er selv jobsøgende læge for tiden, og hendes ansøgninger til introduktionsstilling ligger lige nu ude på diverse sygehuse. Selvom hun frygter, at hendes engagement i Uden Tavshedspligt potentielt kan få konsekvenser for hendes egen karriere som læge, er problemet med sexisme inden for sundhedsvæsenet for vigtigt til, at hun vil holde mund.

»Det er for vigtigt til, at jeg kan lade være. Essensen handler jo i virkeligheden om ytringsfrihed, fordi yngre læger de facto har mundkurv på, når de oplever grænseoverskridende adfærd fra kolleger længere oppe i hierarkiet,« siger Frederikke Kjerulff Madsen.

Selvom hun oplever, at hun har et godt professionelt ry, er hun alligevel bekymret for, at hendes navn kan få en forkert klang hos dem, der skal tage stilling til hendes fremtidige jobansøgninger. Det er den virkelighed, som hun og flere andre kvinder oplever som ung læge i det danske sundhedsvæsen.

Det lange, seje træk

På trods af at Yngre Læger ifølge foreningens formand, Helga Schultz, hverken før eller under den snart tre år lange #MeTooo-kampagne har modtaget ret mange henvendelser fra medlemmerne, fortsatte Frederikke Kjerulff Madsen og Uden Tavshedspligt arbejdet.

»Jeg har lavet rigtig meget lobbyarbejde, været ude at fortælle om bevægelsen og været inviteret til 8. marts-arrangementer (dagen for Kvindernes internationale kampdag, red.). Det har også betydet, at jeg er kommet i dialog med Yngre Læger,« fortæller Frederikke Kjerulff Madsen.

I de første mange år af ens karriere er man i den grad afhængig af, at ens overordnede synes godt om en. Frederikke Kjerulff Madsen, læge og talskvinde for Uden Tavshedspligt

På den måde har parterne indgået i en konstruktiv dialog, som hun kalder det, der bl.a. handler om, hvordan foreningen fremadrettet skal agere i sexismeproblematikken. Hun er glad for, at TV2-værten Sofie Linde på for nylig sparkede gang i den offentlige debat.

“Det er fedt at se, at debatten har rykket sig! Det er jo kunsten ved at løbe en maraton, at ind imellem skal man ikke løbe så hurtigt, men spare på reserverne,” siger Frederikke Kjerulff Madsen og fortsætter:

»Folk skal også have tid til at fordøje, og selvom vi var mange, der ikke var overraskede over fortællingerne i 2017, var der andre, der lige skulle forstå, hvor stort problemet reelt er. Og nu kan vi så genstarte debatten fra et andet sted.«

Svært at stå frem

På overfladen har Uden Tavshedspligt ligget stille siden sommeren 2018, fordi lægerne bag bevægelsen har haft travlt med karriere og andet frivilligt arbejde, og i dag består gruppen af mellem 3 og 10 læger, der bidrager, når deres tid er til det. Undervejs har Frederikke Kjerulff Madsen løbende fået henvendelser fra lægevenner og -bekendte samt kolleger, der alle havde deres egen historie at fortælle. I al fortrolighed, fordi de var bange for at blive genkendt, hvis deres vidnesbyrd blev offentliggjort, siger hun.

»Der er ikke nogen, der har lyst til at være den snerpede eller den, der ikke kunne ta’ det. Faktum er, at vi har en enormt hierarkisk opbygning af vores videreuddannelse, hvor vi først bliver fastansat sent, og i de første mange år af ens karriere er man i den grad afhængig af, at ens overordnede synes godt om en. Eller i hvert fald, at de ikke har besluttet, at man er besværlig og sådan én, der laver problemer,« siger Frederikke Kjerulff Madsen og tilføjer:

»Og vi har stadig generelt en kultur i Danmark, hvor det er dem, der stiller sig frem og fortæller om overgreb, der bliver kritiseret – ikke dem, der udnytter deres magt til at krænke andre mennesker.«

