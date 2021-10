Lang forberedelsestid og mange ansøgninger betyder, at behandlingsvejledninger nedprioriteres

Jørgen Schøler Kristensen blev i slutningen af september genudpeget som formand for Medicinrådet for en ny treårig periode. Han ønsker sig mere tid til arbejdet med behandlingsvejledninger, men lange forberedelsestider til anbefalinger gør det svært for rådsmedlemmerne at følge med.

Det var godt nyt for Jørgen Schøler Kristensen, da Stephanie Lose og co. i Danske Regioners bestyrelse i slutningen af september besluttede, at den 66-årige lægefaglige direktør på Aarhus Universitetshospital skal fortsætte som formand i Medicinrådet.

På et personligt plan giver det mening for mig at arbejde sammen med de dygtige fagudvalg og løse opgaven med prioritering i sundhedsvæsenet Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet

Dermed skal han også i de kommende tre år være med til at veje fordele og ulemper, når ny sygehusmedicin til danskerne skal vurderes.

»Jeg var da glad for at blive genvalgt, fordi arbejdet giver mening, selvom jeg godt nok har nok arbejde i forvejen,« siger han i et interview med Dagens Medicin.

For Jørgen Schøler Kristensen betyder den nye formandsperiode først og fremmest, at han fortsat kan præge Medicinrådets kerneopgave: At sikre danskerne mest mulig sundhed for pengene til sygehusmedicin.

»Vores arbejde skal gavne patienterne, fordi de er essensen i det lægelige og i Medicinrådets arbejde. Det kan få en stor værdi for patienterne, når vi siger ja til en ny standardbehandling, men det kan det faktisk også få, når vi siger nej. Med et nej kan vi undgå at bruge penge på medicin, som ikke har tilstrækkelig værdi for patienterne, og de penge kan så bruges andre steder i sundhedsvæsenet,« siger han.

Dyb meningsfuldhed

Jørgen Schøler Kristensen har været på en fælles rejse med sin medformand i Medicinrådet, Steen Werner Hansen, som i 2020 ligeledes blev genudpeget for en ny treårig periode fra 1. januar 2021.

De to herrer har sammen udgjort det delte formandskab siden rådets oprettelse i 2017, hvor de blev valgt på baggrund af deres dybe indsigt i hospitalsvæsenets brug af lægemidler.

Både Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen havde på daværende tidspunkt allerede været formand for hver deres regionale lægemiddelkomite i en årrække. Jørgen Schøler Kristensen i Region Midtjylland, Steen Werner Hansen i Region Hovedstaden.

Dertil var Jørgen Schøler Kristensen desuden formand i RADS (Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin), mens Steen Werner Hansen var det i KRIS (Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin).

Mens de fleste på Jørgen Schøler Kristensens alder nok drømmer om at nyde deres otium, fastholder han arbejdsbyrden lidt endnu. Han mener, at han stadig har mere at give af og finder samtidig også dyb mening med arbejdet.

»På et personligt plan giver det mening for mig at arbejde sammen med de dygtige fagudvalg og løse opgaven med prioritering i sundhedsvæsenet. Vi er ikke altid enige om, hvordan det skal gøres, men der er gensidig respekt,« siger han.

QALY bliver en ny æra

Jørgen Schøler Kristensen er også tilfreds med den kurs, som han har været med til at sætte for Medicinrådet. Selvom rådet gentagne gange har fået kritik for at have for lange sagsbehandlingstider, er lige præcis sagsbehandlingstiden et af de områder, hvor han er nogenlunde tilfreds med resultatet.

EMA sender i stigende grad spørgsmålet om effekt videre, og det betyder så, at vi står med opgaven Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet

Han mener også, at det er lykkedes at opbygge en forståelse hos beslutningstagere i regioner og på Christiansborg af, at Medicinrådets indsats bygger på faglighed og evidens.

Specifikt fremhæver han implementeringen af QALY som en af Medicinrådets succeser. QALY, der står for kvalitetsjusteret leveår og kombinerer livskvalitet og overlevelse i ét, har fra 1. januar i år været den metode som ny sygehusmedicin skal vurderes efter. De første lægemidler er nu ved at blive vurderet ud fra de nye kriterier.

Implementeringen af QALY har også betydet, at Medicinrådet pludselig skulle stå for de sundhedsøkonomiske vurderinger, hvilket var en opgave, der tidligere lå hos Amgros. Det har medført, at rådsmedlemmet Dorte Gyrd Hansen, der er sundhedsøkonom, har fået en mere fremtrædende rolle.

»Implementeringen af QALY er spændende, fordi det bliver nemmere at sammenligne os med andre lande, og det kan også gøre det nemmere for firmaerne, fordi kan levere det samme materiale til sagsbehandlinger i flere lande på én gang,« siger han.

Sikkerhed og hurtig behandling

I dets daglige arbejde påvirkes Medicinrådet langtfra kun af rådsmedlemmer, regioner og folketing og diskussioner, der foregår i Danmark. I mindst lige så høj grad er Medicinrådet influeret af internationale strømninger, fortæller Jørgen Schøler Kristensen.

En af de mest markante strømninger i de senere år er EMA’s markante skifte, hvor det europæiske lægemiddelagentur ifølge Jørgen Schøler Kristensen i højere og højere grad fokuserer på sikkerhed og hurtig behandling på bekostning af effekt, når det udsteder markedsføringsgodkendeler.

Dermed lader EMA det i stigende grad være op til nationale myndigheder om at vurdere, om nye lægemidler så rent faktisk har tilstrækkelig effekt.

Det hænger også sammen med en udvikling, hvor moderne medicin bliver mere og mere målrettet mindre patientgrupper, hvilket naturligt gør det sværere for firmaerne at udføre store, randomiserede fase 3-forsøg.

»Jeg har en fornemmelse af, at den del, der handler om effekt, er mindre underbygget end tidligere, så EMA sender i stigende grad spørgsmålet om effekt videre, og det betyder så, at vi står med opgaven. Arbejdet med at vurdere fase 3-studier, der tydeligt viser, om midlet har en effekt på patienter, ville alt andet lige være lettere for os, men vi bliver oftere og oftere præsenteret for små grupper af patienter i fase 2-forsøg uden randomisering, og så er det svært at sige noget om effekt,« siger han.

Selvom der for firmaerne også ligger en økonomisk gevinst, når de hos EMA kan nøjes med fase 2-studier til at opnå en markedsføringsgodkendelse, vil han ikke pålægge firmaerne et moralsk eller etisk ansvar i den forbindelse.

Jørgen Schøler Kristensen anerkender fuldt ud, at lægemiddelindustrien er profitorienteret. Sådan må det være, hvis man vil sikre, at der skal være incitamenter til udvikling af ny medicin, mener han. Det eneste, han vil forholde sig til, er, om der er balance mellem evidens og pris, og hvis det ikke er tilfældet, betyder det blot, at Medicinrådet ikke kan anbefale lægemidlet.

»Jeg synes faktisk, at vi har et godt samarbejde med lægemiddelindustrien og respekt for de roller, vi hver især må indtage. For os er det en afbalancering af effekt og pris, og det har industrien langt hen ad vejen respekteret. Det ændrer ikke, at de gerne vil sælge medicin. Vi har da også set firmaer, der én eller to gange sætter prisen ned for at få anbefaling, men det, synes vi kun, er en naturlig ting,« siger han.

En travl mand

Omtrent samtidig med at Jørgen Schøler Kristensen blev formand for Medicinrådet, tiltrådte han som lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Mængden af forberedelse til rådsmøderne er så stor, at det er svært for os at følge med Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet

Han kom fra en stilling som lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens, hvor han for første gang fandt vej til direktørgangen i 2010. Før det gjorde han karriere på det daværende Århus Amtssygehus.

Jørgen Schøler er uddannet læge og har speciale i både intern medicin og hæmatologi. Han har skrevet doktordisputats inden for leukæmi-området.

Jørgen Schøler Kristensen ønsker ikke at svare på, præcist hvor meget arbejde der ligger i formandsposten, men han lægger ikke skjul på, at han har nok at se til. Et rådsmøde, som der er 15 af i 2021, tager snildt op mod 9 timer, men det er især forberedelsen, der trækker tænder ud.

Ofte skal Jørgen Schøler og rådsmedlemmer tygge sig gennem flere tusinde tætskrevne sider med tal og beskrivelser af komplicerede molekylære og biologiske sammenhænge, der forklarer hvorfor og hvordan lægemidlerne virker på menneskekroppen.

»Der er en hel del arbejde i formandsposten. Der lægger jeg mange timer, men et velfungerende og struktureret sekretariat hjælper meget,« siger han.

Alligevel synes kombinationen af et lægefagligt direktørjob på et af landets største hospitalet og formandsposten i et af sundhedsvæsenets centrale organer ekstrem. Det anerkender Jørgen Schøler Kristensen, men arbejdsbyrden er ikke for tung.

»Vi har et godt sekretariat, og jeg har jo arbejdet med det i mange år. Tanken om, at man skulle komme udefra uden samme erfaring, er godt nok alvorligt, men det at have erfaring hjælper meget,« fortæller han.

For Jørgen Schøler Kristensen handler det om at give patienterne et bedre liv.

»For mig har det hele tiden handlet om, at vi skal tilbyde den medicin, som skaber værdi for patienterne. Den medicin koster ofte også mange penge, og derfor skal vi også se på den medicin, der ikke giver samme værdi, så vi ikke bruger penge på det,« siger han.

En umulig opgave

Mens Jørgen Schøler Kristensen ser tilbage på flere positive udviklinger i Medicinrådet, siden han blev formand, øjner han også udfordringer.

I den forbindelse nævner han dog ikke de længere sagsbehandlingstider eller en for restriktiv tilgang i sagsbehandlingen, som ellers er to af de kritikpunkter af rådets arbejde, der igen og igen præsenteres af politikere, industri og klinikere.

I stedet peger Jørgen Schøler Kristensen på et andet problem, nemlig en uoverskuelig forberedelsestid for rådsmedlemmerne.

»Mængden af forberedelse til rådsmøderne er så stor, at det er svært for os at følge med. Her skal vi have forenklet det materiale, man bliver præsenteret for, så det ikke er flere tusinde sider, fordi det er en umulig opgave for medlemmerne at løse inden hvert møde,« siger han.

Den lange forberedelsestid og et stigende antal ansøgninger fra firmaerne betyder, at Medicinrådet ifølge Jørgen Schøler Kristensen har været tvunget til at nedprioritere arbejdet med behandlingsvejledninger, der ellers med en ligestilling af lægemidler kan skabe konkurrence og dermed store besparelser for det offentlige sundhedsvæsen.

Han vil dog ikke gå så langt som at kræve flere ressourcer til Medicinrådet.

»Jeg vil bare sige, at efterspørgslen på behandlingsvejledninger er større end det, vi har mulighed for at lave,« siger Jørgen Schøler Kristensen.