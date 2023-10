På Infektionssygdomme på Aarhus Universitetshospital ser sygeplejerskerne og lægerne en bred vifte af patienter. Nogle er unge, andre er midt i livet, mens en tredje gruppe kan betegnes som både ældre og skrøbelige. Der gik ikke lang tid, før det stod meget klart, at vi kom for sent med at lave planer for udskrivelse af de ældre patienter, hvilket nok skyldtes, at de er sværere at lave præcise planer for, da de ofte har et mere komplekst sygdomsbillede Marie Sørensen,...