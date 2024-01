I et tæt løb vinder Aarhus Universitetshospital for andet år i træk Danmarks Bedste Hospitaler på tværs af hjerte-kar-området. Det er især inden for de kirurgiske områder, hospitalet udmærker sig i år, men generelt præsterer AUH flot på tværs af både kirurgiske og ikke-kirurgiske hjertesygdomme. På årsmødet for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) i går, 25. januar, fangede Dagens Medicin Christian Gerdes og Jacob Thorsted Sørensen, der begge er cheflæger for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital, til en snak om deres kvalitetsarbejdet og...