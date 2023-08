Antallet af CT-skanninger af abdomen blev mere end firedoblet i perioden fra 2005 til 2018: Mens 15 borgere per 1.000 indbyggere fik foretaget en CT-skanning af abdomen i 2005, var det tal steget til 65 per 1.000 indbyggere i 2018. Det viser en undersøgelse fra Region Nordjylland, som netop er blevet offentliggjort i tidsskriftet European Journal of Radiology. Formålet med den nordjyske undersøgelse var at undersøge brugen af abdominale CT-skanninger i det danske sundhedsvæsen. Ud over at undersøge selve anvendelsen...