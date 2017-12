På Rigshospitalet er de i flere sammenhænge gået tilbage til papir i stedet for at bruge Sundhedsplatformen. Det fortæller Jens Højberg, afdelingslæge på Thoraxanæstesiologisk klinik og fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger på Rigshospitalet, efter, at det er kommet frem, at Hvidovre Hospital er begyndt at arbejde på papir, da lægerne ikke har tiltro til Sundhedsplatformen.

På Thoraxanæstesiologisk klinik tog de kort efter implementeringen af Sundhedsplatformen papirregistreringerne i brug, som de også brugte før implementeringen, når det gjaldt registreringer af diagnoser og aktivitet.

»Det er velkendt, at der har været et problem med aktivitetsregistreringer, som har været et flersidet problem. Dels har det været et problem for os at få det gjort det korrekt i Sundhedsplatformen, fordi det kan være svært at gennemskue præcis, hvordan det skal gøres. Derudover skal man på en intensivafdeling taste mange forskellige aktivitetskoder ind, hvilket er meget besværligt,« siger Jens Højberg og fortsætter:

»Derfor viste det sig ganske hurtigt på min afdeling, at vi ikke fik registreret den aktivitet, der skete. I stedet for at sidde med hænderne i skødet og vente på, at problemerne løste sig selv, besluttede min ledelse sig for at gå tilbage på papir, hvor vi registrerede, som vi altid havde gjort for derefter at lægge det ud til sekretærerne, som så lavede tastearbejdet.«

Det resulterede i, at afdelingen forholdsvis hurtigt kom tilbage til noget, der mindede om normal produktion, fortæller Jens Højberg, der sidenhen har prøvet at inspirere andre på Rigshospitalet til at tage samme ulydighed i brug.

»Det er en god pointe at få ud, at den workaround at gå tilbage på papir, den virker, og vi bruger den i andre sammenhænge,« siger han.

Røntgenbestilling går gennem tidligere system

Bestilling af radiologiske undersøgelser, kører også uden om Sundhedsplatformen på Thoraxanæstesiologisk klinik og formentlig også på resten af Rigshospitalet, fortæller Jens Højberg.

»Vi kan ikke være sikre på, at bestillingerne går igennem på Sundhedsplatformen, og det giver os problemer. Når vi bestiller i det gamle system, får vi undersøgelsen, og så kan vi komme videre med vores behandling,« siger han.

Beslutning om bestilling af røntgenundersøgelser i det tidligere system, mener Jens Højberg, er blevet iværksat på baggrund af en organisatorisk beslutning. Et punkt, hvor afdelingen selv har fundet en model uden om Sundhedsplatformen, er ved sengeafdelingens bestillinger af eksterne ydelser.

»Det virkede ikke gennem Sundhedsplatformen. Derfor har de måttet sende en fax og kontakte os telefonisk, ligesom de altid har gjort. Det er generelt for os, at vi er nødt til at benytte os af workarounds i form af papir, telefon eller fax, fordi vi ikke kan få det hele til at fungere i Sundhedsplatformen,« siger Jens Højberg og påpeger, at han ikke er klar over, om der på nuværende tidspunkt er fundet en løsning på de eksterne ydelser, men det har i hvert foregået på andre platforme end Sundhedsplatformen igennem længere tid.