Aalborg Universitet får nyt grundforskningscenter

Måske er det snart slut med ondt i maven for de mange danskere, der lider af kroniske, inflammatoriske tarmsygdomme. Med en bevilling på 68,5 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond får forskning i de vedvarende betændelsestilstande i mave- og tarmregion nemlig et rygstød og et nyt grundforskningscenter, Center for Molecular Prediction of Inflammatory Bowel Disease (PREDICT), tilknyttet AAU.

Det nye grundforskningscenter skal bidrage til den grundlæggende forståelse af sygdommenes årsager og forløb, og den viden skal bruges til forebyggelse, udvikling af ny medicin og behandling.

Leder af centret bliver professor Tine Jess fra Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

»Lige nu ved vi ikke, hvordan sygdommen forløber hos den enkelte patient. Bliver det en mild eller en svær sygdomshistorie? Vil de opleve følgesygdomme? Hvordan og hvornår begyndte de biologiske forandringer reelt? Det skal forskerne ved grundforskningscentret skabe indsigt i ved at analysere biologisk materiale, samle yderligere materiale ind og skabe den nødvendige infrastruktur til at håndtere koblingen af de mange data,« siger hun i en pressemeddelelse.

Nyt center skaber nye muligheder

Danske sundhedsdata skal være med til at afdække ny information ved blandt andet at samkøre blod- og vævsprøver fra nationale biobanker med data fra de danske sundhedsregistre. Håbet er, at det kan være med til at skabe nye indsigter, der kan hjælpe patientgruppen.

»Den grundforskning, der vil foregå i PREDICT, er et godt eksempel på, at vi ved hjælp af sundhedsdata og digitaliseringens muligheder kan få den nødvendige forståelse for, hvordan vi kan optimere behandlingen for den enkelte; det vi kalder ’personlig medicin’,« fortæller Lars Hvilsted Rasmussen, dekan for universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet.

Centret vil være centrum for et bredt, nationalt samarbejde, der udover AAU og Aalborg Universitetshospital kommer til at involvere forskere fra Statens Serum Institut, Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitet.

»Vi glæder os meget over dette nye center, hvor man ud over det stærke miljø på Aalborg Universitet vil involvere mange af de bedste forskere i Danmark, både klinikere og basalforskere. Vi er blevet mødt med en inkluderende og samarbejdende indstilling og en yderst konstruktiv institutionel opbakning fra Aalborg Universitet,« fortæller Søren-Peter Olesen, direktør i Danmarks Grundforskningsfond.

Ud over det nationale samarbejde er det planen at Tine Jess skal trække på sit store internationale netværk og skabe forskningssamarbejder med for eksempel Harvard Medical School, Mount Sinai NY, University of California, Cambridge, Imperial College og Sorbonne.