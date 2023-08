Nana Folmann Hempler, ph.d. i sundhedsvidenskab, tiltræder d. 1. september stillingen som forsknings- og analysechef i Scleroseforeningen. Nana Folmann Hempler har tidligere arbejdet som forskningsleder og seniorforsker på Steno Diabetes Center Copenhagen, og har de seneste fem år været bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Folkesundhed. Her var hun i perioden 2020-2022 forperson for selskabet. »Jeg brænder for at lave forskning, som gør en forskel, og det har stor appel til mig, at Scleroseforeningen er så stærk en aktør i forhold...