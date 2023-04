Speciallæge i ortopædkirurgi og traumatologi, Charlotte Buch Gøthgen, er ved årsskiftet tiltrådt som ny cheflæge for Ortopædkirurgisk Afdeling på Aalborg Universitet, Hjørring. Den nye cheflæge har tidligere i karrieren haft en strategisk lederfunktion på universitetshospitalet, hvor hun har varetaget en ledende overlægefunktion for afdelingen i Hjørring fra 2019 til 2021. Charlotte Buch Gøthgen har været overlæge siden 2003, herunder specialeansvarlig overlæge for fagområdet for traumatologi på Aalborg Universitetshospital. Ortopædkirurgisk Afdeling ved Aalborg Universitetshospital, Hjørring, er Region Nordjyllands næststørste akutafdeling. Afdelingen...