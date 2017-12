2018 kan blive et magisk år for kvalitetsbaserne

Er du træt af at bruge en anseelig del af din dyrebare tid på at indberette tal til de kliniske databaser uden at få noget igen? Så fat mod – 2018 kan blive et magisk år, hvor der for alvor kommer turbo på brugen af data i det kliniske arbejde.

Det er i hvert fald ambitionen i RKKP. Det kan lyde som en forkortelse fra den mørke Sovjet-tid, men dækker over Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, og set derfra går de danske kvalitetstal en lysende fremtid i møde.

Chefen, Jens Winther Jensen, har en ret præcis forklaring på, hvorfor konklusionerne på de indberettede data i vidt omfang strander i bermudatrekanten mellem regionsledelser, sygehusledelser og afdelingsledelser, uden at nå retur til klinikerne. Årsagen er enkel – databaserne opdateres kun en gang om måneden, og i praksis vender konklusionerne på tallene først tilbage til klinikken efter lang tid, måske et helt halvt år senere, og så er det for sent.

Jens Winther Jensen har også en klar opskrift på, hvordan det skal blive bedre. Han vil simpelthen lade computere overtage det manuelle opdateringsarbejde og dermed speede processen op og levere resultater efter blot fem uger. Samtidig vil han prøve at få både ledere og klinikere til at føle ejerskab for databaserne.

Det er jo en fremragende ambition, som har endnu videre perspektiver, nemlig at der kan komme datainput til individualiseret behandling fra mange andre kanter – fra Big Data til patienternes egne data, opsamlet på mobiltelefonen.

Tilbage til virkeligheden: Kvalitetsdata er allerede en stærkt integreret del af de danske klinikeres arbejde og mindset. Det fremgår af seks interview i dette magasin, hvor alle – fra den meget databegejstrede børnekræftlæge i Odense til den mere skeptiske fedmekirurg i Esbjerg – noterer sig gevinster på en række niveauer takket være data. Det gælder også aortaklapspecialisten i Aalborg, som bruger tilbagemeldingerne fra databaserne til konstant at præstere sit bedste. Faktisk være den bedste i landet.

Det er hele humlen i brugen af data, og med Dagens Medicins årlige analyse af 68 kvalitetsdatabaser håber vi at bidrage til dette. Jeg iler gerne med at sige tillykke til alle de fagfolk, som topper listerne, men er fuldt bevidst om, at dette ikke er en konkurrence, hvor nogle skal hædres og andre skammes ud. Det handler om at blive bedre. Endnu bedre. Punktum.

På gensyn 12. januar, hvor vi præsenterer vores analyse af psykiatrien.