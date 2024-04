Gevinsterne ved at samarbejde i multidisciplinære teams om personer med diabetiske fodsår på fire hospitaler i Region Sjælland begynder nu at sætte sit positive præg i statistikkerne. Fra vores interviews med klinikerne kan vi se, at de er glade for at arbejde i MDT Gry Maria Hoffmeier, projektleder, Steno Diabetes Center Sjælland Sammenlignet med 2019 – dvs. før arbejdet i de multidisciplinære teams (MDT) blev indledt – var der i 2023 på regionalt niveau et lavere antal amputationer blandt patienter...