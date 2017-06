Det har aldrig været meningen med UTH-systemet, at det skulle give et kvantitativt mål for patientsikkerheden – det er ikke tænkt som et bureaukratisk kontrolsystem.

Jens Kr. Gøtrik beskriver i et debatindlæg i Dagens Medicin nr. 11/2017 »To dogmer om utilsigtede hændelser«. Han mener, at rapporteringssystemet for UTH bør kunne bruges til at måle niveauet af patientsikkerhed og til at sammenligne niveauer på tværs af organisationer i sundhedsvæsenet, og han efterlyser, at de senere års forbedringsarbejde skal afspejle sig […]