Nu skal mistanken om at støj kan øge risikoen for bl.a. brystkræft undersøges nærmere. Ny nordisk undersøgelse, ledet af Kræftens Bekæmpelse, skal afsløre om støj reelt kan give kræft.

Mistanken er der og forskning peger på at der en sammenhæng mellem støj og udviklingen af brystkræft. Men forskerne ved ikke meget om sammenhængen mellem støj og udviklingen af kræft. l de næste fire år skal man blandt andet undersøge, om støj øger risikoen for bryst- og tarmkræft.

Tidligere har seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, der står i spidsen for det nye forskningsprojekt, lavet en undersøgelse der afslørede, at støj fra vejtrafik øger risikoen for at få slagtilfælde.

Forskerne skal nu ved hjælp af avancerede matematiske modeller beregne om støj også kan udvikle kræft. I alt er der 150000 deltagere fra fire lande i undersøgelsen, der både udsættes for støj på arbejdspladsen og støj hjemme fra motorveje, lufthavne, jernbaner og trafikerede veje, hvor forskerne kan beregne, hvor mange decibel deltagernes hjem hver dag rammes med. Der er også forskel på typerne af støj, og forskerne vil også registrere, om det har forskellig betydning, om man eksempelvis er udsat for støj fra en vej, kort intens støj fra en lufthavn eller rumlen fra en jernbane.

»Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng mellem støj og bryst- og tarmkræft. Både i forhold til risikoen for at få sygdommene og for sandsynligheden for at overleve. Vi er også interesserede i at undersøge, om der er forskel på hvor og hvornår støjen opleves. Er det eksempelvis værre at være udsat for støj hjemme end på arbejdet eller omvendt? Og er det mest skadelige at være udsat for støj hele døgnet, for eksempel både på arbejde og hjemme, da kroppen dermed ikke oplever stille, restituerende perioder,« siger Mette Sørensen, der sammen med en række forskere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland bliver støttet med 10 mio. norske kroner fra Nordforsk-Fonden

Tidligere undersøgelser fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse har peget på, at støj nær boligen fra vej og jernbaner, kan øge risikoen for brystkræft. Man ved ikke, hvad årsagen er, men en teori er, at det forstyrrer nattesøvnen, og på den måde påvirker hjernens produktion af melatonin.

Omkring 30 pct. af danskerne er hver dag udsat for støj med så mange decibel, at det overstiger miljøstyrelsens grænseværdier. Det er derfor vigtigt at vide, om man kan blive syg af støjen, fordi det vil gøre det muligt at forebygge sygdomme.

»I byer eller nær anden trafik kan støjskærme, støjreducerende bildæk, støjdæmpende asfalt eller lyddæmpende vinduer, måske være en løsning. Men første skridt er, at vi får mere viden om, hvordan støjen påvirker os,« siger Mette Sørensen.