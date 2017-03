Den sjældne galdevejskræft er svær at behandle og langt de fleste dør af sygdommen. Forskere vil ændre dette ved at lave molekylære analyser af tumorer for at forstå sygdommen.

Omkring 250 personer bliver hvert år ramt af galdevejskræft. En kræftform der på nuværende tidspunkt har en dårlig overlevelsesprognose. Kun 10 pct. er i live fem år efter de får konstateret lidelsen.

Den overlevelsesrate er langt fra god nok, mener en gruppe forskere fra The Cancer Genome Atlas (TCGA) Research Network der netop har publiceret et nyt studie i tidsskriftet Cell Reports, hvor de undersøger de molekylære mekanismer bag sygdommen.

Forskerne har fundet ud af, at patienter med galdevejskræft skal behandles forskelligt alt efter hvilke genmutationer, man finder i forbindelse med diagnosticeringen. Det er en ny opdagelse, som kan betyde ændringer i fremtidens behandling af kræftformen.

»Vi har for første gang vist, at der eksisterer grupper af patienter, som er molekylært forskellige og derfor bør behandles forskelligt. Sammenligning af galdevejskræft på det genomiske niveau med andre former for leverkræft støtter tidligere studier i forsøgsmodeller og viser, at galdevejskræft, der opstår i leverens galdegange er del i et kontinuerligt spektrum af leverkræft. Derfor står det nu klart, at molekylær teknologi bør overvejes som supplement til korrekt klassifikation af nogle patienter med leverkræft,« siger Jesper B. Andersen, Biotech Research & Innovation Centre ved Københavns Universitet, der er medforfatter på undersøgelsen.

Ingen gennembrud

Galdevejskræft, Kolangiokarcinom, er en kræftsygdom hvor en tumor dannes i kroppens galdeveje, enten i eller uden for leveren. Fordi sygdommen ofte først diagnosticeres på et fremskredent stadie og konventionel kemoterapi oftest ikke har nogen virkning er prognosen for overlevelse dårlig.

Årsagen til galdevejskræft skyldes både miljø-og arvemæssige faktorer, og da der er forskel på årsagerne, mangler forskere en forståelse for sygdomsmekanismerne.

»Vi har med en kræftsygdom at gøre, hvor patienternes chance for overlevelse ikke har forbedret sig siden 1980’erne. En sygdom, der er i vækst trods bedre diagnostik og generelt langt flere behandlingsformer. Det er bare ikke godt nok! For at forbedre vores forståelse af årsagerne til hvorfor galdevejskræften er opstået hos disse patienter, er det nødvendigt at danne et komplet kort af deres arvemasse, og specifikt de kausale ændringer,« siger lektor Jesper B Andersen og forklarer, at en del af de flere tilfælde, der diagnosticeres kan skyldes udviklingen inden for diagnostik og korrekt patologisk diagnose.

Dog rammes flere, uden der er nogen klar epidemiologisk begrundelse for det. Blandt andet har man set en fordobling af tilfældene af galdevejskræft i leveren gennem de sidste par årtier.

»Det er mit håb, at ved fokus på behovet for at se på denne kræftsygdom, så vil det bliver klart, at vi ikke har med en sygdom at gøre, men måske flere underformer. Overordnet så er det er forskningsfelt, der er mindst 10 år bagefter andre områder,« siger Jesper B. Andersen.

Ind i arvemassen

For at forstå sygdomsmekanismerne i galdevejskræft har forskerne grupperet patienter baseret på ændringer i deres genekspression, DNA methylering og kopier af arvemassen. Ved brug af Cluster-of-Cluster (COCA) analyse har de identificeret fire forskellige patientgrupper.

Én gruppe er karakteriseret ved ændringer i genet IDH, som er associeret med reduceret ekspression af gener, hvis rolle er at ændre DNA arkitekturen, og videre øget niveau af gener involveret i mitokondriets metabolisme (OXPHOS). Denne arkitektur giver mulighed for udviklingen af IDH-relaterede galdevejskræft. Andre patientgrupper som er identificeret er enten relateret til patienter med flere kopier af genet cyclin D1- eller FGFR2-fusioner.

Der er da også øget fokus fra medicinalindustrien på denne form for kræft.

»Der er klart nok en meget større interesse fra industrien for hepatocellulært karcinom (HCC) med tæt på en million patienter årligt. Dog er succesraten indenfor dette område af leverkræft desværre også beskedent. Og det er ikke sådan, at denne kræftform ikke er blevet studeret. Overlevelsen er desværre ikke forbedret nævneværdigt siden 1980’erne, hvilket jo i sidste ende skyldes manglende gennembrud klinisk,« siger Jesper B. Andersen og forklarer:

»Generel kemoterapi eller modellen ”One treatment fits all” har ikke afhjulpet patienter med galdevejskræft. Galdevejskræft er en heterogen sygdom til dels både anatomisk, hvor sygdommen opstår i og uden for leveren, klinisk præsentation og molekylært i arvemassen. Ved genanalyse kan vi gruppere patienter, der er molekylært mere ens. Med målrettet behandling mod disse ændringer i arvemassen er målet, at vi kan forbedre effekten af behandling, så patienter tilbydes målrettet behandling baseret på skaderne i arvemassen.«