Kræftplan V skal have særligt fokus på at tilpasse kræftbehandlingen til udviklingen i samfundet, hvor mange overlever kræft, men lever med senfølger.

Vi skal udnytte de teknologiske fremskridt, og derfor vil Kræftplan V også have fokus på nye teknologier Sophie Løhde (V), indenrigs- og sundhedsminister

Det fremgår af kommissoriet for det faglige oplæg til Kræftplan V, som Indenrigs- og sundhedsministeriet netop har udsendt.

Oplægget skal også se på tidlig opsporing og bedre udnyttelse af de seneste års teknologiske udvikling.

»Vi har gennem de seneste 15-20 år gjort markante fremskridt inden for kræftbehandlingen, og heldigvis overlever langt flere i dag en kræftsygdom. Men mange føler sig overladt til sig selv efter kræftbehandlingen og har både fysiske og mentale udfordringer, der kan påvirke deres livskvalitet og funktionsevne. Det skal vi have taget fat om. Og med den nye kræftplan skal vi sikre, at danskere, der enten lever med kræft eller er kræftfri, kan få hjælp til at takle deres liv med og efter kræft,« siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i pressemeddelelsen.

Sundhedsstyrelsen indleder arbejdet med Kræftplan V dette efterår, og afleverer det faglige oplæg til Indenrigs- og Sundhedsministeriet i efteråret 2024, med henblik på forelæggelse for regeringen i slutningen af 2024.

Fordi kræft er en tidskritisk sygdom, hvor den tidlige opsporing kan være altafgørende for patientens prognose og overlevelse, skal Kræftplan V derfor også have fokus på tidlig opsporing og diagnostik, så kræft opdages og behandles på et så tidligt stadie som muligt. Derudover skal kræftplanen have fokus på de muligheder den hastige teknologiske udvikling giver for at forbedre kræftbehandlingen og understøtte den tidlige opsporing og diagnostik.

»Der sker løbende fremskridt på kræftområdet, og de senere år har vi bl.a. set eksempler på, at kunstig intelligens og personlig medicin kan forbedre udredningen og behandlingen af kræft. Vi skal udnytte de teknologiske fremskridt, og derfor vil Kræftplan V også have fokus på nye teknologier, som udover at styrke kræftbehandlingen kan være med til, at vi får mest mulig ud af kapaciteten og personaleressourcerne på sygehusene,« siger Sophie Løhde i pressemeddelelsen fra ministeriet.

Regeringen har fra og med 2025 afsat en samlet ramme på 600 mio. kr. årligt til Kræftplan V. Heraf afsættes midler til et pilotstudie af et nationalt screeningsprogram for lungekræft, til en ny patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme og en specialenhed for behandling af livstruende sygdomme, samt 100 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til at udvide sundhedslovens §166-ordning, så flere kræftpatienter og andre patientgrupper med betydelige tandproblemer kan få tilskud til deres tandbehandling.

Som en del af sundhedspakken fra maj 2023 blev der i 2023 og 2024 afsat i alt 400 mio. kr., som bl.a. udmøntes til den akutte indsats for genopretning af kræftområdet, samt til udarbejdelse af det faglige oplæg til Kræftplan V.