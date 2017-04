Det er næsten for godt til at være sandt, at dette fejlbefængte og medarbejderplagende projekt dog i det mindste er en fed forretning – og det passer da heller ikke.

Der findes en enkelt motorvejsbro eller to, som er opført til tiden og har holdt budgettet. Ellers er det mere reglen end undtagelsen, at offentlige investeringer er heftigt underfrankeret, både hvad pris og deadline angår, og det er åbenlyst en udbredt praksis i de politiske organer i Danmark at lukke øjnene for den slags forhindringer […]