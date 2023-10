Det er nu mere end to år siden, at Region Hovedstaden fik omverdenen til at spærre øjnene op med en ny og kontroversiel aftale. Aftalen ruskede for alvor op i opgavefordelingen ved sektorovergangene i sundhedsvæsnet og gjorde hovedstadens hospitalsafdelinger ansvarlige for særligt sårbare patienter i 72 timer efter endt udskrivelse. Et af de hårde endemål ved det her projekt er forebyggelse af genindlæggelser. Det kommer jeg ikke til at sige noget om i dag Birgitte Rav Degenkolv, hospitalsdirektør, Hvidovre Hospital...