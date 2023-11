Siden januar 2022 har det været muligt for praktiserende læger at bruge 45 minutter på konsultationer med patienter med svær psykisk sygdom. Formålet med muligheden var at forbedre behandlingskvaliteten for en gruppe særligt sårbare patienter, der har en meget kortere levetid end patienter uden svær psykisk sygdom, og som har brug for mere tid hos lægen end de typiske 15 minutter. Dansk forskning viser, at både patienter og læger synes, at initiativet er en god idé. Men faktisk blev tiltaget...