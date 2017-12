Vinder: »Det er vigtigt, at registreringer giver mening for patienten«

Hvordan bruger afdelingen kvalitetsdata i det daglige arbejde, og hvor har kvalitetsdata haft betydning? »Vi indrapporterer til kliniske databaser for kirurgi for lungecancer, hjertekirurgi og spiserørskirurgi, som vi får tilbagemeldinger fra hver tredje måned. Det giver os mulighed for løbende at korrigere vores behandlinger, også i forhold til den enkelte kirurg, og vi kan bruge […]