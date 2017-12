Vinder: »Indtastninger må vente, til når man får god tid – og det får man ikke«

Hvordan støtter kvalitetsdata dit daglige arbejde?

»Kvalitetsdata betyder, at vi kan give en mere præcis og grundig prognosevurdering for den enkelte patient og en mere realistisk information om, hvad patienten kan forvente specielt i forhold til overlevelse af den behandling, som patienten skal ind i.«

Hvor har arbejdet med kvalitetsdata forbedret kvaliteten på din afdeling mest?

»Vi har haft nogle patienter, hvor vi undrede os over, at de døde lidt tidligere, end de gjorde på andre afdelinger. Vi gennemgik deres journaler og fandt ud, at nogle af registreringerne var forkerte. På den måde fik vi gennemset vores daglige arbejde og så, at der var huller i det. Selvom det er sjældent, at vi finder egentlige fejl, så giver det en god monitorering på, om det, vi gør, er, som det skal være.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Vi kan blive bedre til at forudse, om patienten rent faktisk kan tåle kemoterapi eller ej. Der findes alle mulige scoresystemer til det, det er bare ikke nogen, der ligger på skrivebordet, når du har patienten inde. Hvis vi kan få integreret forskellige scoresystemer, kan vi nok blive lidt bedre til at finde ud af, hvem der kan tåle behandlingen, samtidig med at vi kan se, hvor kraftig behandlingen skal være, specielt for de ældre.«

Er der ‘sorte huller’ i jeres kvalitetsdata, som I har svært ved at rette op på?

»Det er der. Det er typisk en afdeling eller to, som ikke har fået indtastet det, de skal. Typisk er der en lokal forklaring, hvor den medarbejder, der har stået for registreringen, er syg eller på barsel, og hvor der ikke i tide er fundet en ny til at varetage opgaven. Problemet er, at patienten i hverdagen kommer først, så indtastninger bliver ofte til en bunke, der vokser, til når man får god tid – og det får man ikke. Når vi nu har så gode patientjournaler, savner jeg, at data kunne gå automatisk over i databasen, så alle oplysninger kommer med.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Der er selvfølgelig altid blodprøver, der ligger i alle mulige systemer. Der bliver ikke genbrugt data nok, men samtidig er det ikke nemt at finde den rigtige blodprøve, hvis man skal have en given patients blodprøve, og der er taget blodprøver hver eneste dag. Jeg tror aldrig, vi kommer ud over, at vi der skal menneskelig arbejdskraft ind over.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Forleden var der nogle svære patientforløb, som vi tvivlede på kunne lykkes. Men patienterne kom igennem behandlingen og blev helbredt, som vi jo sjældent siger til dem. Det er lidt som en boksekamp, hvor vi prøver bedst muligt at sørge for, at det lykkes, og når det sker, er det en god følelse.«

Hvornår har du sidst grinet over noget på arbejde?

»Vi griner dagligt. Enten er det noget, der er rigtig sjovt, fordi det bare er en sjov situation. Andre gange er det en situation, hvor noget er så bøvlet eller mærkeligt i en given proces, at vi ikke kan lade være med at grine ad det. Det kan typisk være noget med vores it-system, hvor vi for at få en given ting til at fungere skal gøre alle mulige krumspring for at nå derhen. Det er meget det, vi muntrer os over.«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Jeg har flirtet med at skulle være noget inden for medicinsk it, men det har altid været patienterne, der har trukket. Måske fransk vinbonde i stedet. Det tror jeg godt, jeg kunne være, nu hvor jeg er nået en alder, hvor man kan tænke på alternativer.« n