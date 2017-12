Vinder: »Det er min drøm at få geriatriske modtagelser over hele landet«

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvordan oplever du, at kvalitetsdata støtter dit daglige arbejde? »Når vi udreder og behandler geriatriske patienter, gør vi det jo ud fra foreliggende evidens og kliniske retningslinjer, hvilket også er grundlaget for indikatorerne i databasen. Dermed støtter kvalitetsdata os i at sikre, at vi gør det, vi tror, vi gør: At vi systematisk får gennemført […]