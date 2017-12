I 2016 blev 8.198 patienter opereret for lyskebrok med indsættelse af mesh. Heraf fik 119 patienter foretaget en recidivoperation inden for 12 måneder. Det svarer til 1,5 pct., hvilket er over standarden på <1,0 pct., fremgår det af Dansk Hernie Databases årsrapport for 2016. Antallet af operationer varierer betydeligt afdelingerne imellem fra under 10 til over 600. På regionsniveau er det alene Midtjylland, der opfylder indikatoren. Incidensen af operation for recidiv har gennem de senere år ligget højere end den fastsatte standard. Sammenholdt med udlandet er den danske standard imidlertid sat højt, og styregruppen overvejer derfor at hæve standarden ved næste årsmøde. Den laparoskopiske kirurgi har desuden vundet frem de senere år, hvorfor reoperationsraten fremover vil opgøres i henhold til, om den primære operation var lavet åbent eller laparoskopisk.

Siden sidste årsopgørelse er der indført en ny indikator, der registrerer andelen af primær operation foretaget med laparoskopisk kirurgi blandt kvinder. Styregruppen noterer med stor tilfredshed, at 93 pct. af patienterne på landsplan opfylder indikatoren. Det er langt over den fastsatte standard på >80 pct. Standarden blev sat arbitrært og hæves fra næste år til 90 pct. Det noteres videre, at det også er tilfredsstillende, at indikatoren for andelen af indgreb udført ambulant for første gang er opfyldt på landsplan.