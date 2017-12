Vinder: »Vi støtter os op ad de kvalitetsdata, vi selv producerer«

Hvordan støtter kvalitetsdata dit daglige arbejde?

»De kvalitetsdata, vi indrapporterer til RKKP, støtter mig ikke specielt meget, for alle tre transplantationscentre ligger meget tæt, helt i top og på højt internationalt niveau. Der støtter vi os i stedet op ad de kvalitetsdata, vi selv producerer. Der har vi ikke nogen standard at holde op imod, men vi har nogle ambitioner om, hvor godt det skal være.«

Hvordan har arbejdet med kvalitetsdata forbedret kvaliteten på din afdeling?

»Der er flere eksempler. Det første angår det plastikrør, vi sætter ind mellem nyren og blæren ved en transplantation, hvor vi har lavet en audit på, om vi husker at få det ud igen, og om det sker i rette tid. Efterfølgende konstaterede vi, at vi ikke overholdt dette for alle patienter. Vi satte et mål om, at det ikke skulle ske for nogen, og det er vi kommet op på nu. Vi har også lavet en undersøgelse af de patienter, der får en nyre fra en ældre donor over 70 år, for at tjekke, om alderen betød noget for nyrens kvalitet. Det er ikke noget, der som sådan har forbedret kvaliteten, men med undersøgelserne kunne vi konstatere, at kvaliteten er god nok. Et tredje eksempel er vores ambition om, at der maksimalt må gå tre måneder, fra at en levende donor har været i et udredningsprogram, til at de får selve operationen. Hvis vi overskrider de tre måneder, kigger vi på, om det skyldes et internt problem eller noget udefrakommende, som vi ikke kan ændre, som f.eks. at patienten har fået anden sygdom. På den måde sørger vi for, at vi følger, hvad vi synes er rimeligt for donorer.«

Hvor er der stadig plads til forbedring?

»Vi mangler donorer, og så længe der er potentielle donorer, der ikke bliver til reelle donorer, er der et forbedringspotentiale.«

Er der nogle af de kvalitetstal, I skal indberette, som er spild af tid?

»Nej. Vi kunne sagtens have en ambition om at indrapportere flere data, men det passer ikke med vores krav om, at systemerne med kvalitetsdata skal køre automatisk.«

Hvornår har du sidst følt dig som en vinder?

»Vi havde for nylig besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, der roste vores organisation for at være velorganiseret og velbeskrevet, hvor alle kender deres opgave i et meget kompliceret setup. De sagde, at der var styr på data og sporbarhed. Det var jeg overmåde tilfreds med.«

Hvornår har du sidst grinet over noget på arbejde?

»Til et møde med enheden, som registrerer DRG, kiggede vi på nogle patientforløb, hvor der ikke var en særlig høj DRG-takst. Det gjaldt patienter, der kommer ind med bakterier i blodet og får en bestemt diagnose. Hvis de bliver rigtigt syge af bakterier i blodet, får de en anden diagnose, og den giver en højere DRG-takst. Til det sagde vores djøffer, at alle da skulle have den højere takst. Så måtte vi alle le og sige, at det er godt, at hun ikke er ude ved patienterne, for der har vi en ambition om, at så snart vi opdager bakterier i blodet, går vi i gang med at behandle. Vi venter ikke på, at de bliver dårlige, for at det giver en højere takst. Vi lo af de forskellige perspektiver og sagde til hende, at hvis hun bliver indlagt hos os med bakterier i blodet, så kunne vi da godt lade hende ligge i tre dage, indtil hun blev rigtig syg. Det er eksempel på en lidt morbid form for humor.«

Hvis du ikke skulle arbejde som læge, hvad ville du da bruge tiden på?

»Sundhedsjura. Hvis jeg var yngre og skulle have en uddannelse mere, så ville jeg vælge jura, for jeg oplever, at det er svært at få jura og daglig praksis til at hænge sammen. Et eksempel er beskyttelse af persondata. Vi skal naturligvis beskytte persondata, men det må ikke være en hæmsko for forskning. Det vil patienterne ikke takke os for.« n