STIKPILLEN: Hvis du hører sundhedspolitikere tale sort, så spørg dem, hvad de mener, og hvad deres mål er. Som sundhedsfaglige skylder vi samfundet at tage del i dialogen, skriver Martin Vesterby.

Her kan du øve dig på politisk sort snak

I en verden i konstant bevægelse kræver sundhedssektorens fremtid mere end blot intentioner – den kræver synergiske løsninger, tværfaglige monolitiske platforme og et dynamisk fokus på borgercentrerede værdistrømme. Vi skal turde tænke, og vi skal gøre det hurtigt.

Udviklingen af sundhedssektoren er som en påskeæggejagt. Nogle gange finder vi guld, andre gange en tom skal. Men det vigtigste er, at vi leder.

Respekt ud til de top-eksperter som har skabt momentum i dette paradigmeskift, hvor patientinvolvering er en floskel og integreret del af vores strategiske vision. Når vi siger, at vi sætter borgeren først, mener vi det bogstaveligt – de er i centrum, men de er bange for at blive rørt.

Eller, som min gamle chef sagde: ‘Mindre kan gøre det’ så længe de trækker læsset, vil det gå godt. Det handler om at tage ansvar for deres valg, vi træffer i dag, for de bliver morgendagens sundhedsstandarder.

Agilitet og robusthed

Løsningen er enkel. Vi skal fokusere på bæredygtige udviklingsmodeller, men uden at miste afstanden med vores kerneopgaver. Vi skal tænke i agile processer, men også være robuste nok til at navigere i kriser. Altså stå fast med fødderne dybt plantet, men bevæge os efter det seneste input fra meningsdannere, der ved, hvad de taler om og har personlig erfaring.

God jagt på de ægte påskeæg i valgkampens svar

Lad os tage ved lære af innovationens klassikere og sigte efter en planet langt væk – vi skal turde tro på at vi kan flytte noget, og selvom vi har travlt og der er ild i vores platform der rammes af en dobbelte demografiske udfordring, skal vi lande et godt sted, hvor der stadig er råd og tid til fælles kaffeordning. Alt kan lade sig gøre, selvom ingen kan det hele. Men Danmark har potentialet til at ende som verdens bedste.

Det handler om balance – en flydende balance, der konstant tilpasser sig de dynamiske behov i en vertikalgående kontekst, hvor ‘datadrevet transformation’, ‘systematisk implementering’ og ‘værdibaseret patientsikkerhed’ er både pejlemærker og milepæle.

Forandring er i sin essens en selvforstærkende spiral, hvor synergierne nogle gange gemmer sig som skjulte påskeæg, der først afslører deres værdi, når vi kollektivt forstår at læse mellemrummene mellem vision og virkelighed. Det kræver orden i penalhuset med farvetusch.

Der er snart regions- og kommunalvalg

Der er virkelig mange dygtige politikere, og når vi kigger ind mod et kommunal- og regionsvalg, kommer vi til at høre mere fra dem. Heldigvis, for sundhedspolitik er vigtigt, og vi har brug for politikere med noget på hjerte.

Hvis du hører enkelte af dem tale sort, som jeg gør det herover, så skal du udfordre dem. Spørg, hvad de mener. Spørg, hvad de vil, hvornår de vil det, og hvordan det skal ske. Bed dem om nogle klare effektmål, de gerne vil opnå. Jeg synes, at vi som sundhedsfaglige skylder samfundet at tage del i dialogen.

Og nu har du jo øvet dig, så du kan godt udfordre dem – og jeg håber, du gør det, for valgkampen er i gang.

Held og lykke – og god jagt på de ægte påskeæg i valgkampens svar.