STIKPILLEN: Vi har brug for iværksætterne. Men de har også brug for os sundhedsprofessionelle. For at lykkes skal vi lukke dem ind, skriver Martin Vesterby.

Sundhedssektoren står foran massive forandringer. Sundhedsreformen gør det klart, at digitalisering og data skal bidrage signifikant til at drive fremtidens sundhedssektor, men der er én ting, vi ofte glemmer: Det bliver kun en succes, hvis vi tør åbne døren for iværksættere.

For vi har ikke alle de løsninger, der efterspørges. Og nej, iværksættere er ikke bare ‘profithungrende tech-typer’, som nogle sundhedsprofessionelle måske frygter. Faktisk minder de fleste mere om passionerede spejdere, der banker på hospitalets dør – ofte med dejlig naivitet, banebrydende idéer og en oprigtig lyst til at hjælpe.

Iværksætterne udvikler løsninger, der kan reducere ventetider, optimere arbejdsgange og skabe bedre vilkår for patienter og personale. Ja, selvfølgelig skal de tjene penge – det kræver en bæredygtig forretning at få forandringer til at blive til virkelighed. Men lad os slå fast: De fleste iværksættere lever ikke et liv i luksus. Mange af dem arbejder lange dage, investerer alle deres ressourcer i udvikling og drømmer om at gøre en forskel. Deres ‘lønsedler’ består mest af alt af hårdt arbejde, håb og en ambition om at forbedre sundhedsvæsenet.

Vi har brug for iværksætterne

Så hvorfor møder iværksætterne ofte skepsis? Hvorfor ser nogen deres millioninvesteringer som tegn på grådighed, når virkeligheden er, at pengene bruges på udvikling og forskning? Newsflash: Den iværksætter, du lige har mødt, cykler sandsynligvis hjem til en lille lejlighed og arbejder 70 timer om ugen – ikke for egen vinding, men for at skabe noget, der kan gavne dig, dine kolleger og dine patienter.

Vi har brug for iværksætterne. Men de har også brug for os sundhedsprofessionelle. For at lykkes skal vi lukke dem ind, spørge, hvad de vil, og tjekke deres evidens. Hvis de kan dokumentere, at deres løsning skaber målbar og mærkbar værdi, så er det vores ansvar at samarbejde – ikke modarbejde.

Hvis der ikke er data, der understøtter deres påstande, så brug 15 minutter på at forklare, hvor I vil se en målbar forskel, før I kan betragte dem og deres løsning som relevante. Kort sagt: Hvad skal de dokumentere og forske i, før I vil overveje at købe deres løsning?

Åben døren for en iværksætter

Og hvis vi ikke gør det? Så risikerer vi, at de løsninger, vi mødes med i fremtiden, er udviklet uden for Danmark. Det er måske fint, hvis de er de bedste. Men vi har set, hvordan løsninger skabt til andre sundhedssystemer ofte har svært ved at skabe stor værdi i en dansk kontekst. Danmark er kendt for sin evne til at udvikle innovative, kontekstnære løsninger. Men hvis de skal i drift og gøre en forskel, kræver det, at vi tør åbne døren, tage dialogen og inkludere iværksætterne i sundhedsvæsenets fremtid.

Så næste gang en iværksætter banker på din dør, så prøv at åbne den. Måske er det netop dem, der kan hjælpe os med at gøre livet bedre – for både patienter og personale. Hvis vi ikke inviterer dem ind, risikerer vi at stå uden de løsninger, vi faktisk har allermest brug for.

Hvis alle begynder at kramme og tage flere iværksættere ind, lover jeg at holde op med at anbefale dem hurtigst muligt at komme ud af Danmark, hvis de gerne vil vokse ud af iværksætter-segmentet.