Vi kender rutinerne med ­isolationspatienter

»Jeg er vant til at skulle stå for rengøringen på isolationsstuer, hvor patienter med f.eks. MRSA, meningitis eller diarré er indlagt. Men coronavirus er ny for os. Der er stadig meget, vi ikke ved om, hvordan den smitter, så jeg er også ekstra opmærksom i forhold til rengøring, og i forhold til hvordan jeg skal beskytte mig mod smitten. I mit daglige arbejde er jeg i kontakt med mange af hospitalets COVID-19 patienter. Jeg har 25 års erfaring med at gøre rent på intensiv og på operationsafdelinger og er selvfølgelig meget opmærksom på at bruge værnemidler for at beskytte patienten, mig selv, mine kolleger og min familie mod smitten. Jeg tænker meget på, hvordan jeg bedst skal beskytte mig, så personligt er jeg ikke bange for at blive smittet.«

Anne Abildgaard Boserup Lundsmark, kvalitets- og hygiejnekoordinator i Rengøringsafdelingen:

»Mange af vores medarbejdere var i starten bekymrede for at skulle stå over for patienter med en ny og ukendt sygdom. Det er vores mest erfarne medarbejdere, der har fået opgaven med rengøring på hospitalets COVID-19 afsnit. De ved, hvordan man håndterer isolationspatienter, og ingen har bedt om at blive fritaget for opgaven. Proceduren er som ved andre isolationspatienter, men det er klart, at vi er ekstra opmærksomme på, hvordan vi bruger værnemidler.«

Didar Rakipovska:

»Rengøring på COVID-19 afsnit kræver ekstra tid og omhyggelighed. Alle kritiske punkter vaskes med klor og sæbe. Vi har aftalt med plejepersonalet, at de står for rengøring af det tekniske udstyr, og vi tager resten. Min mand har en kronisk sygdom, så jeg er meget optaget af at gøre godt rent. Jeg har hele tiden i tankerne, at det kunne være mig selv, min mand eller mine børn, der var patienter.«

Hospitalernes store ­omstilling til COVID-19 Bispebjerg og Frederiksberg ­Hospital er et af mange akut­hospitaler, som med kort frist måtte omstille fra normal drift til en hverdag domineret af et COVID-19 beredskab. En omstilling som har haft vidtgående ­konsekvenser for de fleste af ­hospitalets ansatte. Læs her ­interview med 10 af dem

Anne Abildgaard Boserup Lundsmark:

»I starten var der lidt panik i forhold til, hvordan vi skulle løse opgaven, men det er faldet mere til ro, og heldigvis er der færre indlagte COVID-19 patienter nu, end da det toppede.«