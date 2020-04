»Jeg er én af 15 læger fra Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital, der nu er allokeret til Bispebjerg Hospitals Corona Checkpoint. Ud af klinikkens normale 60-70 læger er i alt ca. 35 læger allokeret til corona-beredskabet, bl.a. til at bemande Checkpointet eller til at gå ligsyn på Bispebjerg. Jeg har aldrig været tiltrukket af det hyperakutte lægearbejde. Det er 10 år siden, jeg sidst arbejdede på et hospital, og fire år siden jeg har arbejdet i en lægepraksis. Jeg har en baggrund som speciallæge i almen medicin, og mit nuværende arbejdsområde inden for det socialmedicinske er til dels lukket ned i den nuværende situation.

Jeg er med kort varsel blevet kastet ud i frontlinjen med aften- og weekend­arbejde

Derfor så jeg det som helt naturligt at skulle indgå i beredskabet med at skulle tage mig af personer med mistænkt coronavirus. I en situation, hvor hele Danmark er ramt af konsekvenserne af epidemien, og mange andre har mistet deres arbejde, føler jeg mig utrolig privilegeret over at vide, at der er brug for mig og mine kompetencer. Så kommer kampånden op i mig, og det giver en stor gejst og fællesskabsfølelse.

Vi blev kastet ud i arbejdet med et minimum af forberedelse. Da beskeden kom om, at nu skulle vi i beredskabs-mode, fik vi at vide, at vi skulle på et forberedelseskursus få dage efter, men indholdet var i øvrigt endnu ikke defineret. Der var heller ingen vagtplan i starten. Så fra at være vant til en dagligdag med flextid mandag til fredag, som for en stor del bestod af skrivebordsarbejde, er jeg med kort varsel blevet kastet ud i frontlinjen med aften- og weekendarbejde, undersøger patienter med symptomer på COVID-19 og er blevet gatekeeper for adgangen til hospitalet.

Mødte op halvanden time før

Jeg mødte op til min første vagt som læge på Checkpointet halvanden time før aftalt, fordi jeg stadig ikke vidste ret meget om, hvordan arbejdet skulle tilrettelægges. Men jeg fandt hurtigt ud af det og har heldigvis kunnet spørge hospitalets erfarne sygeplejersker til råds om arbejdsgangene. Så trods en lettere kaotisk start er det utroligt så hurtigt, at Checkpointet og hele det øvrige beredskab er kommet op at stå.

Når de, der er henvist fra egen læge eller 1813, møder op ved Checkpointet, bliver de podet og får – hvis de har mere end bare lette symptomer på COVID-19 – målt vitale værdier af en sygeplejerske eller en læge- eller sygeplejerskestuderende. Så kommer de ind til mig, og jeg spørger ind til deres symptomer, stetoskoperer på ryggen på størst mulig afstand og bruger i øvrigt en stor del af tiden på råd, vejledning og beroligelse af patienterne. Hvis de allerede på dette tidspunkt har betydelige symptomer, kommer de direkte videre til et COVID-19 afsnit. I løbet af en ottetimers vagt ser jeg typisk 25-30 patienter og ender med at indlægge maksimalt tre patienter.

I løbet af de uger, jeg har været tilknyttet beredskabet, er der heldigvis sket en gradvis ændring fra høj belastning til nu, hvor belastningen er markant mindre.«