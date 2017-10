Så længe lovgivningen er, som den er, mener vi faktisk ikke, at der er at fralægge sig ansvar, når vi opfordrer vores medarbejdere til at journalisere. Det er at varetage både vores medarbejderes og vores patienters interesser.

Der var udfordringer med arbejdsmiljøet på den Fælles Akutmodtagelse på Svendborg Sygehus i 2013. Det har ledelsen på OUH flere gange erkendt i mediedækningen af den tragiske såkaldte Svendborgsag, som er omdrejningspunktet for debatindlægget ‘En dag i mit fejlbehæftede lægeliv’ bragt i Berlingske og refereret på Dagens Medicins hjemmeside 18. oktober.

Alligevel påstår Anne Bastholm Blicher, overlæge i Psykiatrien i Region Midtjylland, i indlægget, at vi har benægtet, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet og nu forsøger at løbe fra vores ansvar.

Forklaringen skal nok findes i, at vi som ledelse i mediernes dækning af sagen er blevet bedt om at kommentere på en lang række forhold på flere forskellige afdelinger både i fortiden og i nutiden. Vi kan eksempelvis se, at vores svar på spørgsmål om aktuelle arbejdsforhold i Medicinsk Afdeling M/FAM Svendborg af nogle bliver opfattet som en udtalelse om uddannelsesforhold på Kirurgisk Afdeling A i Odense.

Vi står som ledelse ved vores ansvar. Meget er sket i Svendborgs Fælles Akutmodtagelse siden 2013. Afdelingen er blevet lagt sammen med den medicinske afdeling, der er kommet ny ledelse og Arbejdstilsynet har godkendt vores handleplaner for at forbedre arbejdsmiljøet.

Aktuelle kvalitetstal fra Kirurgisk Afdeling A, hvor den dømte læge i Svendborgsagen var ansat, viser også, at patientsikkerheden er i orden.

Vi skal som ledere understøtte lægernes mulighed for at tage ansvar. Som hospitalsledelse arbejder vi derfor hele tiden for, at vores journalsystemer bliver endnu bedre til at håndtere nem og tidstro registrering. Det er til gavn for både patienter og samarbejdet personalet imellem.

Vi er kede af, hvis dommen har gjort vores yngste læger utrygge, men retssystemet har, i al fald foreløbig, taget stilling. Vi må som arbejdsgivere forholde os til dommen, og som vi læser den, så udvider den ikke kravet til dokumentation, men understreger behovet for at journalisere af hensyn til patientsikkerheden.

Så længe lovgivningen er, som den er, mener vi faktisk ikke, at der er at fralægge sig ansvar, når vi opfordrer vores medarbejdere til at journalisere. Det er at varetage både vores medarbejderes og vores patienters interesser.

Derfor ser vi også frem til at høre, hvad der kommer ud af den drøftelse med Lægeforeningen, som Danske Regioner har annonceret for at afklare de principielle konsekvenser af dommen.