I kølvandet på den del af regeringen og Danske Regioners nye akutplan, der handler om at øge brugen af privat sygehuskapacitet for at få ventelisterne ned, åbner Sundhedsstyrelsen nu får en ekstraordinær ansøgningsrunde for regioner og privathospitaler til 11 udvalgte specialfunktioner.

Proces om de indmeldte specialfunktioner

Sundhed Danmark har indmeldt 81 specialfunktioner, hvor brancheorganisationen vurderer, at der kan være kapacitetsudfordringer. Danske Regioner har indmeldt 13 specialfunktioner. Der er et overlap på 9 specialfunktioner, som begge parter har indmeldt.

Alle indmeldinger er blevet vurderet, og det har ført til åbning af 11 udvalgte specialfunktioner.

Baggrunden for ansøgningsrunden er den aftale, som regeringen og regionerne har indgået med Sundhed Danmark, brancheorganisation for privathospitaler og andre private sundhedsvirksomheder i Danmark. Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Opgaven med at afsøge muligheder og afklare, om der er specialiserede behandlinger, som kan varetages flere steder i landet, er landet hos netop Sundhedsstyrelsen. De specialiserede behandlinger er eksempelvis behandlinger, der er svære eller sjældne, og som derfor kræver stor specialiseret viden.

Enhedschef Agnethe Vale Nielsen siger:

»Vi har som led i aftalen fået indmeldinger fra både Sundhed Danmark og Danske Regioner, der har peget på specialfunktioner, hvor der er mulige kapacitetsudfordringer. De oplysninger har vi drøftet med det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning,« siger hun og fortsætter:

»Det har været en meget hurtig proces, og samtidig har det været vigtigt ikke at gå på kompromis med de faglige begrundelser, der skal til for at åbne for en ansøgningsrunde. Tilsammen har det dannet grundlag for vores beslutning om at åbne op for en ekstraordinær ansøgningsrunde for 11 konkrete specialfunktioner,« siger hun.

Fristen for ansøgninger er onsdag 19. april 2023. Herefter vil Sundhedsstyrelsen sagsbehandle de indkomne ansøgninger ud fra de eksisterende principper og kvalitetskrav i specialeplanlægningen.

Kravene til varetagelse af specialfunktionerne er beskrevet i de enkelte specialevejledninger og i rapporten Specialeplanlægning – begreber, principper og krav.

Ud over de 11 specialfunktioner, der indgår i den nuværende ekstraordinære ansøgningsrunde, er Sundhedsstyrelsen blevet opmærksom på andre områder, hvor der kan være kapacitetsudfordringer. Det gælder for eksempel enkelte specialfunktioner inden for kæbekirurgi og oftalmologi samt en række specialfunktioner inden for ortopædkirurgi.