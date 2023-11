En af nyrernes mange funktioner er at sikre, at syre ikke ophober sig i kroppen. Derfor er et klassisk tegn ved nyresygdom også, at syren ikke bliver udskilt med urinen og i stedet ophober sig i organismen. Tilstanden kaldes for metabolisk acidose, som i sig selv er en fremmende faktor for den videre nedadgående funktion af nyrerne. Nu har danske forskere udviklet et analyseapparat, der kan måle syreophobning i urinen som et udtryk for nyrefunktion. Apparatet gør det muligt meget...