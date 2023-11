SGLT1/2-hæmmer reducerer risikoen for hjertekar- og nyresygdom ved type 1-diabetes

Det er for længst etableret, at SGLT1/2-hæmmeren sotagliflozin virker beskyttende over for hjertekar- og nyresygdom hos personer med type 2-diabetes. Nu viser et dansk studie, at sotagliflozin også ser ud til at kunne beskytte personer med type 1-diabetes.