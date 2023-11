Behandling med en SGLT2-hæmmer efter nyretransplantation kommer med lavere risiko for organsvigt, at kroppen afstøder nyrerne, alvorlige hjertekartilfælde, død og urinvejsinfektioner. Det er konklusionen på et af de store studier, der netop er blevet præsenteret data fra på den årlige kongres for American Society of Nephrology (ASN) kaldet Kidney Week. Det er efterhånden veletableret, at SGLT2-hæmmere virker nyrebeskyttende, men indtil nu har det været uvist, om denne nyrebeskyttende effekt også gælder ved nyretransplantation. Netop dette spørgsmål har engelske forskere fra...