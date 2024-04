Hvad sker der, når man stopper i behandling med vægttabsmedicin? Der sker det samme som ved alle andre slankeinitiativer: Man tager på igen. Der findes et hav af måder at tabe sig på – fra banankure til slankemedicin – men alle har det tilfælles, at det er utroligt svært at vedligeholde et sundt vægttab. Nu viser et nyt dansk studie imidlertid, at hvis struktureret træning er en del af vægttabsinitiativet, er det lettere at holde vægten nede efterfølgende. Faktisk viser...