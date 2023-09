Den nye professor i allergologi er også ny overlæge på Allergisygdomme Klinik 1, Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Hun er den første professor med særligt fokus på lægemiddelallergi i Nordeuropa. Det skriver Herlev og Gentofte Hospital i en pressemeddelelse. »Det er en stor ære og anerkendelse for mig at blive udnævnt til professor. Jeg vil med dette professorat øge fokus på allergiske sygdomme til gavn for patienterne og yderligere styrke afdelingens og hospitalets position...