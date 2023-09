Skanninger for blodpropper i lungerne er en dyr affære, der årligt koster sundhedsvæsenet millioner og atter millioner af kroner i både tid i CT-scanneren og personale til at scanne patienterne og analysere resultaterne. Læg dertil, at CT-scanneren involverer udsættelse for stråling, som både patient og læge helst er fri for. Nu viser et nyt dansk studie, at man kan spare op imod halvdelen af alle CT-skanninger for blodprop i lungerne ved at sende patienter med mistænkt blodprop i lungerne forbi...