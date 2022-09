Man bør lede efter blodpropper, når man undersøger lungerne for kræft

Læger bør uddannes i at skanne for blodpropper i lungerne i forbindelse med undersøgelser for lungekræft, siger forsker. Derved kan man opdage blodpropper, man ikke ellers ville have ledt efter, og det lægger blot to minutter ekstra til undersøgelserne, viser forskning.